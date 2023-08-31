За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення

На фронті за минулу добу відбулось понад 40 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також за минулу добу відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Орлівка, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Антонівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти як Новоукраїнка, Шахтарське, Благодатне, Нескучне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника.