За сутки произошло более 40 боевых столкновений – сводка

На фронте за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений Сил обороны с врагом.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихоново Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

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На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спирного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки. Нанес авиационные удары в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника.