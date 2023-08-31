Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
Четвер, 31 серпня 2023, 07:26
На Бахмутському напрямку воїни ССО України уразили командно-спостережний пункт ворога.
Джерело: ССО у Facebook
Дослівно: "Попередньо про розташування ворожого КСП доповіла розвідка.
Реклама:
Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами і відправили за заданими координатами".
Деталі: ССО повідомили, що бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль.
Сам БПЛА вдало повернувся назад, – додали в повідомленні.
ВІДЕО ДНЯ