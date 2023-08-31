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Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО

Ольга Глущенко Четвер, 31 серпня 2023, 07:26
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
КСП ворога, скриншот відео

На Бахмутському напрямку воїни ССО України уразили командно-спостережний пункт ворога.

Джерело: ССО у Facebook

Дослівно: "Попередньо про розташування ворожого КСП доповіла розвідка.

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Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами і відправили за заданими координатами".

Деталі: ССО повідомили, що бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль.

Сам БПЛА вдало повернувся назад, – додали в повідомленні.

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Теми: ССОвійна
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