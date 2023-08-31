Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО
Четверг, 31 августа 2023, 07:26
На Бахмутском направлении воины ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт врага.
Источник: ССО в Facebook
Дословно: "Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка.
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Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам".
Детали: ССО сообщили, что бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель.
Сам БПЛА удачно вернулся обратно, – добавили в сообщении.
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