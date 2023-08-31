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Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 августа 2023, 07:26
Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО
КНП врага, скриншот видео

На Бахмутском направлении воины ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт врага.

Источник: ССО в Facebook

Дословно: "Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка.

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Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам".

Детали: ССО сообщили, что бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель.

Сам БПЛА удачно вернулся обратно, – добавили в сообщении.

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Темы: ССОвойна
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