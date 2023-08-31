Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
Четвер, 31 серпня 2023, 07:54
За минулу добу Сили оборони знищили ще 610 загарбників, 13 танків і 22 БпЛА ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 263020 (+610) осіб,
- танків ‒ 4436 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8) од,
- артилерійських систем – 5507 (+31) од,
- РСЗВ – 734 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
- крилатих ракет ‒ 1445 (+26),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 830 (+5).