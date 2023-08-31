Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и 13 танков врага
Четверг, 31 августа 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 610 захватчиков, 13 танков и 22 БпЛА врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 263020 (+610) человек,
- танков – 4436 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 8604 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 5507 (+31) ед,
- РСЗО – 734 (+1) ед,
- средств ПВО – 500 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
- крылатых ракет – 1445 (+26),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23) ед,
- специальной техники – 830 (+5).