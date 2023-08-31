У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину

У Києві з 25 вересня вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Джерело: пресслужба КМВА

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попко: "Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади".

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Деталі: Він нагадав, що ці перепустки забороняється розміщувати під склом авто або на іншому видному місці - вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових.

Старі перепустки треба буде повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку.