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В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час

Станислав ПогориловЧетверг, 31 августа 2023, 08:54
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
Фото: Getty Images

В Киеве с 25 сентября вводятся пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

Источник: пресс-служба КГВА

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти".

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Детали: Он напомнил, что эти пропуска запрещается размещать под стеклом авто или на другом видном месте - они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных.

Старые пропуска надо будет вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Темы: Киевкомендантский час
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