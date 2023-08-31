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Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений

Станіслав ПогоріловЧетвер, 31 серпня 2023, 09:26
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Фото: Слов'янська МВА у Telegram

Росіяни вночі вдарили по місту Слов’янськ на Донеччині, а вранці накрили вогнем селище міського типу Борова Ізюмського району на Харківщині, одна людина загинула, ще одна була поранена.

Джерело: Слов’янська МВА у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Повідомляється, що у Слов’янську близько півночі пролунало 4 вибухи.

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Як повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, були "прильоти" у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному, загинув охоронець підприємства.

Також сьогодні близько 5.00 ранку загарбники обстріляли смт Борова, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

Теми: війнажертвиДонецька областьХарківська область
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