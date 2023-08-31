Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый

Россияне ночью ударили по городу Славянск в Донецкой области, а утром накрыли огнем поселок городского типа Боровая Изюмского района на Харьковщине, один человек погиб, еще один был ранен.

Источник: Славянская ГВА в Telegram, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Сообщается, что в Славянске около полуночи прогремело 4 взрыва.

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Как сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, были "прилеты" в сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном, погиб охранник предприятия.

Также сегодня около 5.00 утра захватчики обстреляли пгт Боровая, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.