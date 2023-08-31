Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Четверг, 31 августа 2023, 09:26
Россияне ночью ударили по городу Славянск в Донецкой области, а утром накрыли огнем поселок городского типа Боровая Изюмского района на Харьковщине, один человек погиб, еще один был ранен.
Источник: Славянская ГВА в Telegram, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Сообщается, что в Славянске около полуночи прогремело 4 взрыва.
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Как сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, были "прилеты" в сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном, погиб охранник предприятия.
Также сегодня около 5.00 утра захватчики обстреляли пгт Боровая, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.