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Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый

Станислав ПогориловЧетверг, 31 августа 2023, 09:26
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Фото: Славянская ГВА в Telegram

Россияне ночью ударили по городу Славянск в Донецкой области, а утром накрыли огнем поселок городского типа Боровая Изюмского района на Харьковщине, один человек погиб, еще один был ранен.

Источник: Славянская ГВА в Telegram, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Сообщается, что в Славянске около полуночи прогремело 4 взрыва.

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Как сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, были "прилеты" в сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном, погиб охранник предприятия.

Также сегодня около 5.00 утра захватчики обстреляли пгт Боровая, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.

Темы: войнажертвыДонецкая областьХарьковская область
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