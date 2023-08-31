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ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 31 серпня 2023, 09:29
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
фото: Генштаб

Українські захисники мали успіх і закріплюються в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Запорізької області.  

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах".

 
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Деталі: Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

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Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої.

Теми: війнаЗбройні силиГенштабЗапорізька область
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