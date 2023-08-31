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ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 31 августа 2023, 09:29
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
фото: Генштаб

Украинские защитники имели успех и закрепляются в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.

Источник: Генштаб

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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В направлении Новоданиловка-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах".

 
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Детали: Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

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Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Клищеевки, Курдюмовки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

Темы: войнаВооруженные силыГенштабЗапорожская область
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