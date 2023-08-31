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Міністр оборони Британії Воллес пішов у відставку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 10:48
Міністр оборони Британії Воллес пішов у відставку
Бен Воллес, фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про свою відставку, яку вже прийняв прем'єр Ріші Сунак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Пряма мова Воллеса: "Після довгих роздумів я прийняв рішення попросити дозволу піти у відставку. Після стількох років настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості".

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Деталі: Сунак заявив, що з повним розумінням ставиться до рішення Воллеса піти після восьми років міністерської роботи: "Ви залишаєте посаду з моєю подякою і повагою".

Як інформує Sky News, Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки, вважається головним претендентом на заміну Воллеса.

Серед інших імен, яких називають претендентами на посаду – молодший міністр фінансів Джон Глен, а також молодший міністр безпеки Том Тугендхат, а також Ліам Фокс, який обіймав низку посад в уряді.

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Зазначають, що призначення наступником Воллеса когось із його колег по уряду призведе до ширших змін у складі Кабінеті міністрів Великої Британії.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що новим міністром оборони Великої Британії замість Бена Воллеса, який оголосив про наміри залишити посаду, може стати нинішній глава британського МЗС Джеймс Клеверлі. Водночас сам Клеверлі заявляв, що не хоче переходити у Міноборони.
  • Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах. 
  • Воллес повідомив прем’єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії. 

Теми: Велика Британіявідставка
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