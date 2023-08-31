Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Британії Воллес пішов у відставку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 10:48
Міністр оборони Британії Воллес пішов у відставку
Бен Воллес, фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про свою відставку, яку вже прийняв прем'єр Ріші Сунак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Пряма мова Воллеса: "Після довгих роздумів я прийняв рішення попросити дозволу піти у відставку. Після стількох років настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості".

Реклама:

Деталі: Сунак заявив, що з повним розумінням ставиться до рішення Воллеса піти після восьми років міністерської роботи: "Ви залишаєте посаду з моєю подякою і повагою".

Як інформує Sky News, Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки, вважається головним претендентом на заміну Воллеса.

Серед інших імен, яких називають претендентами на посаду – молодший міністр фінансів Джон Глен, а також молодший міністр безпеки Том Тугендхат, а також Ліам Фокс, який обіймав низку посад в уряді.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначають, що призначення наступником Воллеса когось із його колег по уряду призведе до ширших змін у складі Кабінеті міністрів Великої Британії.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що новим міністром оборони Великої Британії замість Бена Воллеса, який оголосив про наміри залишити посаду, може стати нинішній глава британського МЗС Джеймс Клеверлі. Водночас сам Клеверлі заявляв, що не хоче переходити у Міноборони.
  • Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах. 
  • Воллес повідомив прем’єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії. 

Теми: Велика Британіявідставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Велика Британія
Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: