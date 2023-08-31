Міністр оборони Британії Воллес пішов у відставку

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про свою відставку, яку вже прийняв прем'єр Ріші Сунак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Пряма мова Воллеса: "Після довгих роздумів я прийняв рішення попросити дозволу піти у відставку. Після стількох років настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості".

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Деталі: Сунак заявив, що з повним розумінням ставиться до рішення Воллеса піти після восьми років міністерської роботи: "Ви залишаєте посаду з моєю подякою і повагою".

Як інформує Sky News, Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки, вважається головним претендентом на заміну Воллеса.

Серед інших імен, яких називають претендентами на посаду – молодший міністр фінансів Джон Глен, а також молодший міністр безпеки Том Тугендхат, а також Ліам Фокс, який обіймав низку посад в уряді.

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Зазначають, що призначення наступником Воллеса когось із його колег по уряду призведе до ширших змін у складі Кабінеті міністрів Великої Британії.

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