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Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 10:48
Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку
Бен Уоллес, фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своей отставке, которую уже принял премьер Риши Сунак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Прямая речь Уоллеса: "После долгих раздумий я принял решение попросить разрешения уйти в отставку. После стольких лет пришло время инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности".

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Как информирует Sky News, Грант Шеппс, который сейчас занимает должность министра энергетической безопасности, считается главным претендентом на замену Уоллеса.

Среди других имен, которых называют претендентами на должность – младший министр финансов Джон Глен, а также младший министр безопасности Том Тугендхат, а также Лиам Фокс, который занимал ряд должностей в правительстве.

Отмечается, что назначение преемником Уоллеса кого-то из его коллег по правительству приведет к более широким изменениям в составе Кабинета министров Великобритании.

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Предистория:

  • Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, который объявил о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли. В то же время сам Клеверли заявлял, что не хочет переходить в Минобороны.
  • Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уйти с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.
  • Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.

Темы: Великобританияотставка
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