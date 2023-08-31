Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своей отставке, которую уже принял премьер Риши Сунак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Прямая речь Уоллеса: "После долгих раздумий я принял решение попросить разрешения уйти в отставку. После стольких лет пришло время инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности".

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Как информирует Sky News, Грант Шеппс, который сейчас занимает должность министра энергетической безопасности, считается главным претендентом на замену Уоллеса.

Среди других имен, которых называют претендентами на должность – младший министр финансов Джон Глен, а также младший министр безопасности Том Тугендхат, а также Лиам Фокс, который занимал ряд должностей в правительстве.

Отмечается, что назначение преемником Уоллеса кого-то из его коллег по правительству приведет к более широким изменениям в составе Кабинета министров Великобритании.

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