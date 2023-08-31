Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своей отставке, которую уже принял премьер Риши Сунак.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Прямая речь Уоллеса: "После долгих раздумий я принял решение попросить разрешения уйти в отставку. После стольких лет пришло время инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности".
Как информирует Sky News, Грант Шеппс, который сейчас занимает должность министра энергетической безопасности, считается главным претендентом на замену Уоллеса.
Среди других имен, которых называют претендентами на должность – младший министр финансов Джон Глен, а также младший министр безопасности Том Тугендхат, а также Лиам Фокс, который занимал ряд должностей в правительстве.
Отмечается, что назначение преемником Уоллеса кого-то из его коллег по правительству приведет к более широким изменениям в составе Кабинета министров Великобритании.
Предистория:
- Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, который объявил о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли. В то же время сам Клеверли заявлял, что не хочет переходить в Минобороны.
- Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уйти с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.
- Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.