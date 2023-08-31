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Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 12:38
Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса
Грант Шеппс, фото: Getty images

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака

Деталі: Повідомляється, що раніше Шеппс був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.

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Посадовець залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що британський прем'єр повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.

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У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.

Передісторія:

  • Раніше його попередник Бен Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.
  • Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах. 
  • Воллес повідомив прем’єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії. 

Теми: Велика Британія
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