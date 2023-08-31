Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса
Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака
Деталі: Повідомляється, що раніше Шеппс був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.
The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq— UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 31, 2023
Посадовець залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що британський прем'єр повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.
У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.
Передісторія:
- Раніше його попередник Бен Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.
- Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.
- Воллес повідомив прем’єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.