Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака

Деталі: Повідомляється, що раніше Шеппс був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.

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The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 31, 2023

Посадовець залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що британський прем'єр повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.

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У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.

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