Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса. Это уже пятая должность Шеппса в правительстве за год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Детали: Сообщается, что ранее Шеппс был министром транспорта при Борисе Джонсоне, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетической безопасности при Риши Сунаке.

The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq