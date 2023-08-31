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Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 12:38
Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса
Грант Шеппс, фото: Getty images

Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса. Это уже пятая должность Шеппса в правительстве за год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Детали: Сообщается, что ранее Шеппс был министром транспорта при Борисе Джонсоне, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетической безопасности при Риши Сунаке.

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Чиновник покидает пост министра энергетической безопасности, а это означает, что британский премьер должен будет объявить о замене на этой должности.

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В апреле 2022 года Шеппс принял у себя дома семью украинских беженцев и их собаку, которые сбежали от войны.

Предистория:

  • Ранее его предшественник Бен Уоллес объявил, что уходит со своей должности.
  • Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уйти с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.
  • Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.

Темы: Великобритания
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