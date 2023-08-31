Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 12:38
Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса
Грант Шеппс, фото: Getty images

Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса. Это уже пятая должность Шеппса в правительстве за год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Детали: Сообщается, что ранее Шеппс был министром транспорта при Борисе Джонсоне, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетической безопасности при Риши Сунаке.

Реклама:

Чиновник покидает пост министра энергетической безопасности, а это означает, что британский премьер должен будет объявить о замене на этой должности.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле 2022 года Шеппс принял у себя дома семью украинских беженцев и их собаку, которые сбежали от войны.

Предистория:

  • Ранее его предшественник Бен Уоллес объявил, что уходит со своей должности.
  • Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уйти с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.
  • Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Великобритания
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: