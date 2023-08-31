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Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км - Зеленський

Олександр ШумілінЧетвер, 31 серпня 2023, 13:36
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км - Зеленський
Фото: ОП

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості повідомило про успішне застосування далекобійної зброї українського виробництва: вдалося вразити ціль за 700 кілометрів.

Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського

Деталі: Зеленський розповів, що про успішне використання української зброї йому доповіли на селекторній нараді. Про яку саме йдеться зброю, він не уточнив.

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Пряма мова: "Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється.

Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків" – те, що зараз дуже потрібно.

Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!".

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Теми: Зеленськийвійна
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