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Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский

Александр ШумилинЧетверг, 31 августа 2023, 13:36
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский
Фото: ОП

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщило об успешном применении дальнобойного оружия украинского производства: удалось поразить цель за 700 километров.

Источник: сообщение президента Владимира Зеленского

Детали: Зеленский рассказал, что об успешном использовании украинского оружия ему доложили на селекторном совещании. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

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Прямая речь: "Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается.

Минобороны - о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение крупной партии бронированных "медэваков" - то, что сейчас очень нужно.

Минстратегпром - о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!".

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Темы: Зеленскийвойна
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