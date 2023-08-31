Очільник Мінкульту роз’їжджає на незадекларованому авто та не раз порушував ПДР – ЗМІ

Тимчасово виконуючий обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв їздить на незадекларованому авто та неодноразово отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за кермування у нетверезому стані.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС

Дослівно: "На початку серпня 2023 року, вже після призначення на посаду виконувача обов’язків міністра культури, на Ростислава Карандєєва відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. Ще одне виконавче провадження було відкрито у 2019 році. Стягувачем в обох випадках є Управління патрульної поліції у місті Київ".

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Деталі: У розмові з журналістами сам Карандєєв нечітко пояснив, що отримав штраф нібито "за паркування у невстановленому місці". На питання, чому в.о. міністра одразу не сплатив штраф, він відповів, що просто не встиг.

Як пояснив приватний виконавець Валерій Притуляк, коли відбувається порушення правил, у людини є два тижні, щоб сплатити штраф самостійно. Далі цим займається Державна виконавча служба. "Якщо людину притягають до адмінвідповідальності за неправильне паркування, то штраф виписують на власника авто", — пояснив він.

У той же час, згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі ні Ростислав Карандєєв, ні його дружина Олена Карандєєва не є власниками жодних транспортних засобів.

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В особистій переписці з журналістами Ростислав Карандєєв підтвердив, що машина, на якій він їздить, належить його тестеві й цю машину їм з дружиною нібито подарували на весілля.

У Єдиному реєстрі боржників журналісти не знайшли підтвердження слів Карандєєва про те, що він отримав штраф саме за неправильну парковку. Зі слів експерта, за неправильне паркування штраф виписують на власника автівки (ким Карандєєв не є).

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Більше деталей: Журналісти також дізнались, що ще у липні 2012 року Карандєєв, перебуваючи за кермом, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим автомобілем. За це він отримав штраф у розмірі 340 гривень.

Крім того, перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, він керував автівкою у нетверезому стані. Під час судового засідання посадовець не визнав себе винним, але суд за це правопорушення таки позбавив чоловіка водійських прав на рік.

"Журналісти перевірили інформацію у судовому реєстрі та з’ясували, що Ростислав Карандєєв не оскаржував рішення про позбавлення водійського посвідчення — тобто, він рік не мав права керувати автівкою. Проте сам посадовець пам’ятає цю ситуацію не дуже чітко", - говориться в розслідувані.

Карандєєв у розмові з журналістами сказав, що не задекларував автівку, начебто подаровану дружині її батьками на весілля у грудні 2019 року, тому що на момент початку користування транспортом "декларування припинилося". До листопада 2020 року очільник Мінкульту їздив на іншому авто — Honda CRV 2004 року, та цей автомобіль, за словами посадовця, потрапив у ДТП і зазнав серйозних пошкоджень.

У декларації Карандєєва за 2019 рік журналісти не знайшли жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджену в ДТП "Хонду". Конкретної відповіді, чому посадовець не задекларував транспорт, журналісти не почули.

"Я взагалі не сильно користувався машиною. Запитував у НАЗК — вказувати чи не вказувати, було зазначено, що все залежить від того, скільки часу я нею користуюсь. Це авто батьків моєї колишньої дружини Алли, машина не була постійно в моєму користуванні. Знову ж таки — поїхати на дачу, до батьків чи ще кудись – мені сказали, що це не критично. Якщо авто є у власності. Можна і не вказувати", — пояснив очільник Мінкульту.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько каже, що якщо машиною користувалися систематично, то її потрібно декларувати. "На той час було роз’яснення НАЗК, що якщо суб’єкт декларування не користується майном станом на 31.12 звітного періоду, то і вказувати в декларації актив не потрібно. Однак це роз’яснення суперечило статті 46 Закону і згодом взагалі було скасоване", — пояснив експерт.