Глава Минкульта разъезжает на незадекларированном авто и не раз нарушал ПДД – СМИ

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев ездит на незадекларированном авто и неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений и главного сервисного центра МВД

Дословно: "В начале августа 2023 года, уже после назначения на должность исполняющего обязанности министра культуры, на Ростислава Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще одно исполнительное производство было открыто в 2019 году. Взыскателем в обоих случаях является Управление патрульной полиции в городе Киев".

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Детали: В разговоре с журналистами сам Карандеев нечетко объяснил, что получил штраф якобы "за парковку в неустановленном месте". На вопрос, почему и.о. министра сразу не оплатил штраф, он ответил, что просто не успел.

Как пояснил частный исполнитель Валерий Притуляк, когда происходит нарушение правил, у человека есть две недели, чтобы оплатить штраф самостоятельно. Далее этим занимается Государственная исполнительная служба. "Если человека привлекают к админответственности за неправильную парковку, то штраф выписывают на владельца авто", - пояснил он.

В то же время, согласно информации главного сервисного центра МВД, сейчас ни Ростислав Карандеев, ни его жена Елена Карандеева не являются владельцами никаких транспортных средств.

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В личной переписке с журналистами Ростислав Карандеев подтвердил, что машина, на которой он ездит, принадлежит его тестю и эту машину им с женой якобы подарили на свадьбу.

В Едином реестре должников журналисты не нашли подтверждения слов Карандеева о том, что он получил штраф именно за неправильную парковку. По словам эксперта, за неправильную парковку штраф выписывают на владельца автомобиля (кем Карандеев не является).

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Больше деталей: Журналисты также узнали, что еще в июле 2012 года Карандеев, находясь за рулем, не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с другим автомобилем. За это он получил штраф в размере 340 гривен.

Кроме того, находясь в должности заместителя министра в марте 2015 года, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время судебного заседания чиновник не признал себя виновным, но суд за это правонарушение таки лишил мужчину водительских прав на год.

"Журналисты проверили информацию в судебном реестре и выяснили, что Ростислав Карандеев не обжаловал решение о лишении водительского удостоверения - то есть, он год не имел права управлять автомобилем. Однако сам чиновник помнит эту ситуацию не очень четко", - говорится в расследовании.

Карандеев в разговоре с журналистами сказал, что не задекларировал машину, якобы подаренную жене ее родителями на свадьбу в декабре 2019 года, потому что на момент начала пользования транспортом "декларирование прекратилось". До ноября 2020 года глава Минкульта ездил на другом авто - Honda CRV 2004 года, но этот автомобиль, по словам чиновника, попал в ДТП и получил серьезные повреждения.

В декларации Карандеева за 2019 год журналисты не нашли ни одного упоминания ни о подаренном на свадьбу авто, ни о поврежденной в ДТП "Хонде". Конкретного ответа, почему чиновник не задекларировал транспорт, журналисты не услышали.

"Я вообще не сильно пользовался машиной. Спрашивал в НАПК - указывать или не указывать, было отмечено, что все зависит от того, сколько времени я ею пользуюсь. Это авто родителей моей бывшей жены Аллы, машина не была постоянно в моем пользовании. Опять же - поехать на дачу, к родителям или еще куда-то - мне сказали, что это не критично. Если авто есть в собственности. Можно и не указывать", - пояснил глава Минкульта.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько говорит, что если машиной пользовались систематически, то ее нужно декларировать. "В то время было разъяснение НАПК, что если субъект декларирования не пользуется имуществом по состоянию на 31.12 отчетного периода, то и указывать в декларации актив не нужно. Однако это разъяснение противоречило статье 46 Закона и впоследствии вообще было отменено", - пояснил эксперт.