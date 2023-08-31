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Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 15:12

Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на неформальній зустрічі з міністрами ЄС в Толедо вдалося домовитися про рішення, яких потрібно досягнути до грудня.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на повідомлення Кулеби в Instagram

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Деталі: Серед поставлених задач Кулеба назвав:

  • збільшення експорту українського зерна морськими та наземними шляхами;
  • розширення кількості учасників Формули миру та наближення Глобального саміту миру;
  • подвоєння зусиль задля повернення викрадених Росією українських дітей;
    нарощування спільного виробництва зброї за результатами Форуму оборонних індустрій в Україні;
  • збільшення кількості снарядів, які будуть поставлені в межах відповідної ініціативи ЄС;
  • мобілізація грошей для гуманітарних постачань українського зерна до країн Африки та Азії на другому саміті Grain from Ukraine;
  • відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

Глава українського МЗС додав, що це не весь список. Остаточних домовленостей щодо цих задач будуть досягати лідери країн.

Раніше повідомлялося, що Кулеба попросив європейських колег подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України – зокрема, за допомогою ППО.

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Також на зустрічі Кулеба назвав пріоритетні військові потреби України, які загалом залишаються незмінними, та окремо акцентував на броньованих "швидких" для евакуації поранених з передової.   

Теми: Кулеба ДмитроЄС
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