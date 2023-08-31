Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на неформальной встрече с министрами ЕС в Толедо удалось договориться о решениях, которых нужно достичь до декабря.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на сообщение Кулебы в Instagram

Детали: Среди поставленных задач Кулеба назвал:

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увеличение экспорта украинского зерна морскими и наземными путями;

расширение количества участников Формулы мира и приближение Глобального саммита мира;

удвоение усилий для возвращения похищенных Россией украинских детей;

наращивание совместного производства оружия по результатам Форума оборонных индустрий в Украине;

увеличение количества снарядов, которые будут поставлены в рамках соответствующей инициативы ЕС;

мобилизация денег для гуманитарных поставок украинского зерна в страны Африки и Азии на втором саммите Grain from Ukraine;

открытие до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.

Глава украинского МИД добавил, что это не весь список. Окончательных договоренностей по этим задачам будут достигать лидеры стран.

Ранее сообщалось, что Кулеба попросил европейских коллег подумать над способами защитить торговые суда, которые идут альтернативным "зерновым коридором", пока они в территориальных водах Украины – в частности, с помощью ПВО.

Также на встрече Кулеба назвал приоритетные военные потребности Украины, которые в целом остаются неизменными, и отдельно акцентировал на бронированных "скорых" для эвакуации раненых с передовой.