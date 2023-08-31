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За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 15:24
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
ФОТО КМДА

У Києві в середу, 30 серпня, знову зафіксували два температурні рекорди. Найтепліша ніч – +21,4 °С, і найвища середньодобова температура – 26,4 °С.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,4°С. Попередній рекорд був у 1956 році, тоді він складав 19,4°С.

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Дослівно: "Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С".

Передісторія:

  • 28 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії – вечірній максимум перевищив попередній рекорд 21 серпня на 1,2%.
  • Ніч на вівторок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8°С. Згідно з прогнозом, у п’ятницю, 1 вересня, спека має піти на спад.

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Теми: погодаКиїв
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