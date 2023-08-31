За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов

В Киеве в среду, 30 августа, снова зафиксировали два температурных рекорда. Самая теплая ночь – +21,4 °С, и самая высокая среднесуточная температура – 26,4 °С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Ночь на среду в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,4°С. Предыдущий рекорд был в 1956 году, тогда он составлял 19,4°С.

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Дословно: "Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +26,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 0,6°С, а климатическую норму – на 8,4°С".

Предыстория:

28 августа в Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления электроэнергии – вечерний максимум превысил предыдущий рекорд 21 августа на 1,2%.

Ночь на вторник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С. Согласно прогнозу, в пятницу, 1 сентября, жара должна пойти на спад.