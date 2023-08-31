Хабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині

Правоохоронці викрили посадовця Південного міжрегіонального управління виконання покарань, який вимагав 10 000 доларів США хабара з іноземного інвестора за можливість співпрацювати.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, попри війну громадяни Ізраїлю захотіли інвестувати в Україну і звернулись до органу з питань виконання покарань щодо реалізації бізнес-плану з розташування на будівлях та спорудах однієї з виправних колоній в Одесі сонячних батарей.

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У подальшому їх мали об’єднати в одну сонячну електростанцію. Також планували задіяти виробничу частину виправної колонії, даючи замовлення на роботу з металом.

Проте фігурант за допуск представників інвесторів на територію установи, підписання відповідного договору та початку робіт, висунув вимогу щодо надання хабаря в якості "вхідного квитка", який з його слів мав бути переданий керівництву Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, а подальший незаконний дохід, мовляв, буде поділено, зокрема між службовими особами Управління.

Врешті він одержав неправомірну вигоду у розмірі 7000 доларів США, що задокументували правоохоронці. За ці кошти посадовець організував укладення підлеглими працівниками зазначених договорів.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування структурного підрозділу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та місць проживання його керівництва. В результаті за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили понад 100 тис. доларів США та 6800 євро.

Серед вказаних коштів які, за словами дружини підозрюваного є їхніми особистими збереженнями, виявлено 1700 доларів США, які були раніше передані в якості неправомірної вигоди.

Посадовцю Державної кримінально-виконавчої служби України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.