Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области

Правоохранители разоблачили чиновника Южного межрегионального управления исполнения наказаний, который требовал 10 000 долларов США взятки с иностранного инвестора за возможность сотрудничать.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, ГБР, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, несмотря на войну, граждане Израиля захотели инвестировать в Украину и обратились в орган по вопросам исполнения наказаний по реализации бизнес-плана по расположению на зданиях и сооружениях одной из исправительных колоний в Одессе солнечных батарей.

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В дальнейшем их должны были объединить в одну солнечную электростанцию. Также планировали задействовать производственную часть исправительной колонии, давая заказ на работу с металлом.

Однако фигурант за допуск представителей инвесторов на территорию учреждения, подписание соответствующего договора и начала работ, потребовал предоставления взятки в качестве "входного билета", который по его словам должен был быть передан руководству Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, а дальнейший незаконный доход, мол, будет разделен, в частности между должностными лицами Управления.

В конце концов он получил неправомерную выгоду в размере 7000 долларов США, что задокументировали правоохранители. За эти средства чиновник организовал заключение подчиненными работниками указанных договоров.

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Правоохранители провели обыски по месту расположения структурного подразделения Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и мест проживания его руководства. В результате по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли более 100 тыс. долларов США и 6800 евро.

Среди указанных средств которые, по словам жены подозреваемого являются их личными сбережениями, обнаружено 1700 долларов США, которые были ранее переданы в качестве неправомерной выгоды.

Должностному лицу Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.