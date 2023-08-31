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Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 16:10
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Грант Шеппс. Фото: Getty Images

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі Twitter після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки.

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"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", – зауважив міністр.

Шеппс 31 серпня став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса.

Раніше у четвер Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.

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Теми: Велика БританіяМіноборони
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