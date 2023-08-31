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Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 16:10
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
Грант Шеппс. Фото: Getty Images

Новоназначенный министр обороны Великобритании Грант Шеппс в своем первом сообщении в соцсети Twitter после вступления в должность заявил о намерениях продолжать поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В своем сообщении Шеппс отметил, что хотел бы отдать должное огромному вкладу, который его предшественник Бен Уоллес сделал в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние четыре года.

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"Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжать поддержку Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина", – отметил министр.

Шеппс 31 августа стал новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса.

Ранее в четверг Уоллес объявил, что уходит со своей должности.

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Темы: ВеликобританияМинобороны
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