Українські сапери знешкодили 5 російських мін на шляху МАГАТЕ

Під час одного з етапів ротації представників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС українські сапери знешкодили 5 мін.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Це один з етапів сьогоднішньої ротації представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії".

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Що передувало:

Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на території Запорізької АЕС у період із 14 до 21 серпня зафіксувала кілька вибухів і звуки стрільби.

Експерти місії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції після заяв України про мінування окупантами АЕС.

На Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС на початку липня 2023 року успішно пройшли ротації експертів постійних моніторингових місій МАГАТЕ: розпочали роботу вже дев’яті групи експертів.