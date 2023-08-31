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Українські сапери знешкодили 5 російських мін на шляху МАГАТЕ

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 17:47
Українські сапери знешкодили 5 російських мін на шляху МАГАТЕ
Скриншот з відео на каналі Тарнавського

Під час одного з етапів ротації представників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС українські сапери знешкодили 5 мін.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Це один з етапів сьогоднішньої ротації представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії".

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Що передувало:

  • Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на території Запорізької АЕС у період із 14 до 21 серпня зафіксувала кілька вибухів і звуки стрільби. 
  • Експерти місії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції після заяв України про мінування окупантами АЕС.
  • На Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС на початку липня 2023 року успішно пройшли ротації експертів постійних моніторингових місій МАГАТЕ: розпочали роботу вже дев’яті групи експертів.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕмінування
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