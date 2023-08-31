Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ

Скриншот из видео на канале Тарнавского

Во время одного из этапов ротации представителей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС украинские саперы обезвредили 5 мин.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Это один из этапов сегодняшней ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Саперы из состава подразделений, действующих на запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии".

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Что предшествовало:

Группа экспертов МАГАТЭ, которая находится на территории Запорожской АЭС в период с 14 по 21 августа зафиксировала несколько взрывов и звуки стрельбы.

Эксперты миссии получили возможность осмотреть несколько объектов Запорожской атомной электростанции после заявлений Украины о минировании оккупантами АЭС.

На Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС в начале июля 2023 года успешно прошли ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ: начали работу уже девятые группы экспертов.