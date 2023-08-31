Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 17:49

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першого в історії передання американського військового обладнання Тайваню в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: У межах програми фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державний департамент США схвалив надання Тайваню військової допомоги на 80 мільйонів доларів, які оплатять із американського бюджету.

Реклама:

Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, водночас наголосивши, що вона не означає зміни політики "одного Китаю".

Але китайське Міністерство закордонних справ у четвер різко відреагувало на новину, закликавши США "припинити посилення американсько-тайванських військових зв’язків і озброєння Тайваню" і "припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки".

Як нагадує CNN, США вже продавали зброю Тайваню, але в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно до ухваленого минулоріч закону, уряд США має право витрачати до двох мільярдів доларів щорічно на військову грантову допомогу Тайваню з 2023 по 2027 рік.

Раніше в серпні адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу – офіційна Британія теж – називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.

Теми: ТайваньСШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Севастополі горить морський завод, окупанти кажуть про ракетну атаку

РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина

Оновлення зарядки та новий дизайн: Apple презентувала нову лінійку iPhone 15

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області – Генштаб

Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування

Усі новини...
Тайвань
Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною
Кулеба: Допомога США Тайваню не зменшить підтримку України
Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України – FT
Останні новини
06:10
Прага передасть Україні автомобілі "швидкої допомоги"
05:16
Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих
04:48
В Росії знов заговорили про мобілізацію сотень тисяч резервістів і контрактників – ISW
03:47
відео, оновленоУ Севастополі горить морський завод, окупанти кажуть про ракетну атаку
03:20
Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці – Повітряні сили США
03:10
оновленоПовітряники повідомляли про ракетну загрозу на півдні
02:58
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
02:30
Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
01:52
Повені та обвал дамб у Лівії: ЗМІ повідомляють про понад 5 тисяч загиблих
01:12
Блінкен і Бербок обговорять посилення української ППО – Держдеп
Усі новини...
Реклама: