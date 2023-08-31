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США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 17:49

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першого в історії передання американського військового обладнання Тайваню в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: У межах програми фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державний департамент США схвалив надання Тайваню військової допомоги на 80 мільйонів доларів, які оплатять із американського бюджету.

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Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, водночас наголосивши, що вона не означає зміни політики "одного Китаю".

Але китайське Міністерство закордонних справ у четвер різко відреагувало на новину, закликавши США "припинити посилення американсько-тайванських військових зв’язків і озброєння Тайваню" і "припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки".

Як нагадує CNN, США вже продавали зброю Тайваню, але в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).

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Відповідно до ухваленого минулоріч закону, уряд США має право витрачати до двох мільярдів доларів щорічно на військову грантову допомогу Тайваню з 2023 по 2027 рік.

Раніше в серпні адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу – офіційна Британія теж – називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.

Теми: ТайваньСШАзброя
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