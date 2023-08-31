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США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 17:49

Администрация президента США Джо Байдена одобрила финансирование первой в истории передачи американского военного оборудования Тайваню в рамках программы, которая обычно используется для суверенных государств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: В рамках программы финансирования зарубежных военных операций (FMF) Государственный департамент США одобрил предоставление Тайваню военной помощи на 80 миллионов долларов, которые оплатят из американского бюджета.

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Представитель Госдепа подтвердил CNN одобрение военной помощи, в то же время подчеркнув, что она не означает изменения политики "одного Китая".

Но китайское Министерство иностранных дел в четверг резко отреагировало на новость, призвав США "прекратить усиление американо-тайваньских военных связей и вооружение Тайваня" и "прекратить создавать напряжённость по ту сторону Тайваньского пролива".

Как напоминает CNN, США уже продавали оружие Тайваню, но в рамках отдельной программы иностранных военных продаж (FMS).

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Согласно принятому в прошлом году закону, правительство США имеет право тратить до двух миллиардов долларов ежегодно на военную грантовую помощь Тайваню с 2023 по 2027 год.

Ранее в августе администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса.

Тайвань, который имеет демократическое устройство, считает себя отдельным государством, тогда как Китай и подавляющее большинство мира – официальная Британия тоже – называет его частью китайской территории. Китай с большим недовольством воспринимает визиты иностранных чиновников на остров.

Темы: ТайваньСШАоружие
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