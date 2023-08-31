Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія перекинула ППО з Курильських островів на кордон з Україною - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 18:57
Росія перекинула ППО з Курильських островів на кордон з Україною - ЗМІ
militaryleak.com

Росія забрала з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там з 2020 року, ймовірно їх перекинули для використання у війні проти України.

Джерело: Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies

Деталі: Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він також висловив упевненість, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, відправиться на фронт в Україні.

Реклама:

Що стосується ППО, то Коїдзумі зазначає, що йдеться про комплекси С-300В4. Вони були розміщені в Касатській затоці і поблизу Південно-Курильська.

У вересні минулого року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.

Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу також перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті".

Довідково:

Ітуруп і Кунашир є одними з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями і на які претендує Росія, що називає їх Південними Курилами.



Теми: Росіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
У Пентагоні назвали сайти, які створили росіяни для збору даних про військових ЗСУ
Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів
Британська розвідка розповіла, як РФ намагається захистити від атак Кримський міст
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: