Росія перекинула ППО з Курильських островів на кордон з Україною - ЗМІ

Росія забрала з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там з 2020 року, ймовірно їх перекинули для використання у війні проти України.

Джерело: Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies

Деталі: Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він також висловив упевненість, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, відправиться на фронт в Україні.

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Що стосується ППО, то Коїдзумі зазначає, що йдеться про комплекси С-300В4. Вони були розміщені в Касатській затоці і поблизу Південно-Курильська.

У вересні минулого року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.

Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу також перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.

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Пряма мова: "Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті".

Довідково:

Ітуруп і Кунашир є одними з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями і на які претендує Росія, що називає їх Південними Курилами.





