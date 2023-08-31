Россия перебросила ПВО с Курильских островов на границу с Украиной - СМИ

Россия забрала с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, которые стояли там с 2020 года, вероятно их перебросили для использования в войне против Украины.

Источник: Kyodo News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies

Детали: Исчезновение систем ПВО заметил военный эксперт Ю Коидзуми из Токийского университета. Он также выразил уверенность, что российские военные забрали с Курильских островов старые танки и артиллерию. По его словам, оружие, которое хранились на военном объекте на Сахалине, отправится на фронт в Украине.

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Что касается ПВО, то Коидзуми отмечает, что речь идет о комплексах С-300В4. Они были размещены в Касатском заливе и вблизи Южно-Курильска.

В сентябре прошлого года на обеих военных станциях были замечены многочисленные транспортеры с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием.

Коидзуми считает, что войска с Дальнего Востока также перебрасывают в Украину. По его словам, элитная морская пехотная бригада, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Итурупа и Кунашира погибли после мобилизации.

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Прямая речь: "Российские военные разворачивают все оружие, которое есть в их распоряжении, что свидетельствует об их активном участии в конфликте".

Справочно:

Итуруп и Кунашир являются одними из четырех спорных островов, которые Япония называет своими северными территориями и на которые претендует Россия, называющая их Южными Курилами.





