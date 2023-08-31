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Голова МЗС Туреччини в Москві закликав поновити "зернову угоду"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 18:59
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав поновити зернову угоду
Зерновий термінал в Одесі, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, що перебуває з візитом у Москві, на пресконференції після зустрічі з російським візаві Сергієм Лавровим закликав до поновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah

Деталі: Фідан, для якого нинішній візит до Росії є першим у статусі очільника турецького МЗС, підкреслив важливість відродження "зернової угоди" й підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку.

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Пряма мова: "Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової ініціативи, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні".

Деталі: Голова МЗС Туреччини зазначив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди.

"Ми вважаємо, що це забезпечить належні підстави для відновлення угоди", – додав він.

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Цьому передувало: Російська сторона напередодні візиту Хакана Фідана заявила, що обговорить із ним свою пропозицію щодо експорту зерна за участі Катару, яку подала як "оптимальну робочу альтернативу" Чорноморській зерновій ініціативі.

17 липня Росія заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Теми: зерноТуреччинаРосіяЧорне море
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