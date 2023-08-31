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Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 18:59
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить зерновое соглашение
Зерновой терминал в Одессе, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который находится с визитом в Москве, на пресс-конференции после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah

Детали: Фидан, для которого нынешний визит в Россию является первым в статусе главы турецкого МИД, подчеркнул важность возрождения "зерновой сделки" и подтвердил решимость Турции способствовать усилиям в этом направлении.

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Прямая речь: "Мы продолжим работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, которое имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе".

Детали: Глава МИД Турции отметил, что ООН подготовила новый пакет предложений по восстановлению Черноморского зернового соглашения.

"Мы считаем, что это обеспечит надлежащие основания для возобновления соглашения", – добавил он.

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Этому предшествовало: Российская сторона накануне визита Хакана Фидана заявила, что обсудит с ним свое предложение по экспорту зерна с участием Катара, которое подала как "оптимальную рабочую альтернативу" Черноморской зерновой инициативе.

17 июля Россия заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Темы: зерноТурцияРосcияЧерное море
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