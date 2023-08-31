Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 19:04
ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою, відбили наступ росіян під Новомихайлівкою.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 31 серпня

Деталі: Зазначається, що від початку доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Реклама:

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Зазначається, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Водночас, українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1  артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами

РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина

Оновлення зарядки та новий дизайн: Apple презентувала нову лінійку iPhone 15

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області – Генштаб

Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування

Усі новини...
війна
Під Бахмутом бійці одним дроном знищили ворожу техніку на понад $5 млн
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
Останні новини
08:00
У Дуди заявили про можливу зустріч з Зеленським на тлі зернової кризи
07:55
Путін зустрівся з Кім Чен Ином на космодромі
07:36
Над Одещиною вночі збили 32 "Шахеди", через влучання постраждали 7 водіїв вантажівок
07:27
Болгарія планує скасувати заборону імпорту агропродукції з України
06:45
КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря
06:10
Прага передасть Україні автомобілі "швидкої допомоги"
05:16
Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих
04:48
В Росії знов заговорили про мобілізацію сотень тисяч резервістів і контрактників – ISW
03:47
відео, оновленоУ Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами
03:20
Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці – Повітряні сили США
Усі новини...
Реклама: