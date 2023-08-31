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ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 19:04
ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою, відбили наступ росіян під Новомихайлівкою.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 31 серпня

Деталі: Зазначається, що від початку доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Зазначається, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Водночас, українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1  артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Теми: війнаГенштаб
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