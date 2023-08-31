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ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 августа 2023, 19:04
ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой, отбили наступление россиян под Новомихайловкой.

Источник: вечерняя сводка Генштаба от 31 августа

Детали: Отмечается, что с начала суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В течение суток состоялось 25 боевых столкновений.

Отмечается, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

В то же время, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.

Темы: войнаГенштаб
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