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Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 19:19
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Janusz Wojciechowski, picture alliance via Getty Images

Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п’ятьох країн Євросоюзу до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на EUobserver

Деталі: Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня. В рамках цих обмежувальних заходів українська агропродовольча продукція продовжувала рухатися через ці країни транзитом в інші частини світу, а ось імпорт у них був заборонений.

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Виступаючи 31 серпня перед групою євродепутатів з парламентського комітету з питань сільського господарства, Войцеховський сказав, що ЄС має розглянути можливість субсидування вартості транзиту українського зерна до морських портів, наприклад, у країнах Балтії.

Цю пропозицію, за його словами, підтримують як п'ять країн ЄС, так і Україна.

"Це не пропозиція комісії, але я сподіваюся, що так і буде", – також сказав він, попередивши, що відновлення дозволу на український експорт спровокує "величезну кризу" в п'яти країнах-членах, які сусідять з Україною.

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Єврокомісія у відповідь на запит підтвердила, що наразі такої пропозиції немає.

Виконавчий орган ЄС заявив, що наразі працює над збільшенням пропускної спроможності так званих "шляхів солідарності" та усуненням вузьких місць, які виникли в п’яти країнах через різке зростання експорту зерна з України.

Якщо рішення не буде знайдено до 15 вересня, існує ймовірність, що такі країни, як Польща, можуть продовжити заборону в односторонньому порядку – подібно до того, як це сталося в квітні.

Очікується, що наступне засідання Спільної координаційної платформи, яка збирає представників Єврокомісії, України та п’яти країн ЄС, відбудеться наступного вівторка 5 вересня.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Зараз Польща перебуває в розпалі виборчої кампанії, призначеної на 15 жовтня, де керівна партія "Право і справедливість" (PiS) намагається виграти третій термін поспіль.

Читайте також, якими аргументами у зерновій суперечці відстоюють свою позицію Україна та Польща.

Теми: зерноекспортПольщаЄС
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