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Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 19:19
Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины
Janusz Wojciechowski, picture alliance via Getty Images

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver

Детали: Действие запрета, которое распространяется на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, истекает 15 сентября. В рамках этих ограничительных мер украинская агропродовольственная продукция продолжала двигаться через эти страны транзитом в другие части мира, а вот импорт у них был запрещен.

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Выступая 31 августа перед группой евродепутатов из парламентского комитета по сельскому хозяйству, Войцеховский сказал, что ЕС должен рассмотреть возможность субсидирования стоимости транзита украинского зерна в морские порты, например, в странах Балтии.

Это предложение, по его словам, поддерживают как пять стран ЕС, и Украина.

"Это не предложение комиссии, но я надеюсь, что так и будет", – также сказал он, предупредив, что возобновление разрешения на украинский экспорт спровоцирует "огромный кризис" в пяти странах-членах, соседствующих с Украиной.

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Еврокомиссия в ответ на запрос подтвердила, что такого предложения пока нет.

Исполнительный орган ЕС заявил, что сейчас работает над увеличением пропускной способности так называемых "путей солидарности" и устранением узких мест, возникших в пяти странах из-за резкого роста экспорта зерна из Украины.

Если решение не будет найдено до 15 сентября, существует вероятность, что такие страны, как Польша, могут продлить запрет в одностороннем порядке – подобно тому, как это произошло в апреле.

Ожидается, что следующее заседание Совместной координационной платформы, которая собирает представителей Еврокомиссии, Украины и пяти стран ЕС, состоится в следующий вторник 5 сентября.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Сейчас Польша находится в разгаре избирательной кампании, назначенной на 15 октября, где правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается выиграть третий срок подряд.

Читайте также, какими аргументами в зерновом споре отстаивают свою позицию Украина и Польша.

Темы: зерноэкспортПольшаЕС
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