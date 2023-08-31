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У Міноборони закликали ЗМІ не поширювати дискредитаційні тексти про закупівлю гаубиць

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 19:26
У Міноборони закликали ЗМІ не поширювати дискредитаційні тексти про закупівлю гаубиць
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Міністерство оборони України повідомило, що до низки українських ЗМІ надійшли маніпулятивні тексти йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС.

Джерело: заява пресслужби Міноборони

Деталі: У відомстві назвали тексти, які надійшли до редакцій, мають ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ. Їхня суть – ідентична. Інформація там подана викривлено і має маніпулятивний характер.

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В Міноборони нагадали, що недостовірна та викривлена інформація щодо діяльності МОУ та ЗСУ шкодить обороноздатності країни.

Дослівно: "Закликаємо всі ЗМІ, до яких так само надійшла аналогічна пропозиція щодо розміщення, перш ніж використовувати подібні "матеріали" на шпальтах видань звернутися до Міноборони за офіційним коментарем.

Так само у разі, якщо в майбутньому до редакцій звертатимуться з подібними пропозиціями, закликаємо перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел - Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ".

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Теми: МіноборонизброяЗбройні сили
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