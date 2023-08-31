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В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 19:26
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
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Министерство обороны Украины сообщило, что в ряд украинских СМИ поступили манипуляционные тексты говорится о якобы закупке гаубиц в одной из стран-партнеров ЕС.

Источник: заявление пресс-службы Минобороны

Детали: В ведомстве назвали тексты, которые поступили в редакции, имеют признаки спланированной кампании с целью дискредитации работы ведомства и ВСУ. Их суть – идентична. Информация там подана искаженно и имеет манипуляционный характер.

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В Минобороны напомнили, что недостоверная и искаженная информация о деятельности МОУ и ВСУ вредит обороноспособности страны.

Дословно: "Призываем все СМИ, к которым так же поступило аналогичное предложение по размещению, прежде чем использовать подобные "материалы" на страницах изданий обратиться в Минобороны за официальным комментарием.

Так же в случае, если в будущем в редакции будут обращаться с подобными предложениями, призываем проверять представленную информацию, обратившись к официальным источникам – Министерству обороны Украины или Генеральному штабу ВСУ".

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Темы: МинобороныоружиеВооруженные силы
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