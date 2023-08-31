Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у справі про втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія та відмовився приїжджати до суду для офіційного оголошення звинувачень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Трампу та ще 18 фігурантам кримінального провадження у Джорджії мають офіційно оголосити звинувачення 6 вересня, починаючи з 16:30 за Києвом, але вони не були зобов’язані з’являтись до суду особисто.

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Минулого тижня колишній президент уже пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті й вийшов під заставу у 200 тисяч доларів. Крім того, Трампу зробили так зване тюремне фото (магшот) – він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

У цій справі Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

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Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

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