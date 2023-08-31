Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет

"Европейская правда"Четверг, 31 августа 2023, 19:28
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
Дональд Трамп, Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия и отказался приезжать для официального объявления обвинений в суд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Трампу и еще 18 фигурантам уголовного производства в Джорджии должны официально объявить обвинения 6 сентября, начиная с 16:30 по Киеву, но они не были обязаны являться в суд лично.

Реклама:

На прошлой неделе бывший президент уже прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте и вышел под залог в 200 тысяч долларов. Кроме того, Трампу сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

В этом деле Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.

Политик в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

ВИДЕО ДНЯ

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Читайте также: "Преступная организация" Трампа: чем опасны для экс-президента США новые обвинения

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: