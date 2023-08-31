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Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16

Олена РощінаЧетвер, 31 серпня 2023, 20:04
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Валерій Залужний і Марк Міллі, колаж із Telegram головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про контрнаступ, озброєння та посилення протиповітряної оборони України.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ 

Деталі: Залужний поспілкувався з Міллі телефоном "у рамках постійного діалогу з партнерами".

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Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг української наступальної операції.

Пряма мова Залужного: "Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. 

Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили.

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Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16".

Теми: Залужнийдопомога УкраїнізброяСША
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