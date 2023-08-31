Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про контрнаступ, озброєння та посилення протиповітряної оборони України.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ
Деталі: Залужний поспілкувався з Міллі телефоном "у рамках постійного діалогу з партнерами".
Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг української наступальної операції.
Пряма мова Залужного: "Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів.
Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили.
Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16".