Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16

Елена РощинаЧетверг, 31 августа 2023, 20:04
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Валерий Залужный и Марк Милли, коллаж из Telegram главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о контрнаступлении, вооружении и усилении противовоздушной обороны Украины.

Источник: главнокомандующий ВСУ 

Детали: Залужный пообщался с Милли по телефону "в рамках постоянного диалога с партнерами".

Реклама:

Во время разговора проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе украинской наступательной операции.

Прямая речь Залужного: "Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов. 

Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили.

ВИДЕО ДНЯ

Поблагодарил за очередной пакет помощи по безопасности, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят наши союзники для предоставления Украине истребителей F-16".

Темы: Залужныйпомощь УкраинеоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Севастополе горит судоремонтный завод, оккупанты заявляют об атаке ракетами и катерами

РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция

Обновление зарядки и новый дизайн: Apple представила новую линейку iPhone 15

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года

Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования

Все новости...
Залужный
"Знания и культура – это столбы, на которых держится фронт": обращение Залужного к 1 сентября
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
08:48
Почти тот же iPhone, только чуть дороже: обзор новинок от Apple
08:37
Воздушные силы ночью уничтожили 32 "Шахеды" из 44 вражеских дронов
08:20
ВСУ за сутки ликвидировали 590 оккупантов, потери РФ перевалили за 270 тысяч – Генштаб
08:13
Над Сумской областью ночью сбили 3 "Шахеда" – ОВА
08:00
У Дуды заявили о возможной встрече с Зеленским на фоне зернового кризиса
07:55
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме
07:36
Над Одесской областью ночью сбили 32 "Шахеда", из-за попадания пострадали 7 водителей грузовиков
07:27
Болгария планирует отменить запрет импорта агропродукции из Украины
06:45
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
06:10
Прага передаст Украине автомобили "скорой помощи"
Все новости...
Реклама: