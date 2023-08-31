Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16

Валерий Залужный и Марк Милли, коллаж из Telegram главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о контрнаступлении, вооружении и усилении противовоздушной обороны Украины.

Источник: главнокомандующий ВСУ

Детали: Залужный пообщался с Милли по телефону "в рамках постоянного диалога с партнерами".

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Во время разговора проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе украинской наступательной операции.

Прямая речь Залужного: "Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов.

Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили.

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Поблагодарил за очередной пакет помощи по безопасности, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят наши союзники для предоставления Украине истребителей F-16".