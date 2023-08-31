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Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю

"Європейська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 20:11
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі в Толедо знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

Джерело: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі заявив, цитує "Європейська правда"

Деталі: Боррель зауважив, що на зустрічі 31 серпня обговорили його пропозицію виділити на фінансування військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру 20 мільярдів євро на наступні чотири роки.

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Він сказав, що глави МЗС ЄС продемонстрували рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою так довго, як це потрібно.

Боррель висловив сподівання, що Рада ЄС погодить його пропозицію до кінця року.

У той самий час він висловив жаль, що восьмий транш у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру досі заблокований. Як відомо, проти виділення цих коштів виступає Угорщина.

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Пряма мова: "Я сподіваюсь, ми будемо у змозі розблокувати його у наступні тижні. Але це проблема, яку все ще потрібно вирішити".

Передісторія:

  • Угорщина виступає проти виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".
  • Угорщина вже кілька разів блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.
  • Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом ЄС, спрямованим на підвищення здатності Євросоюзу запобігати конфліктам і будувати мир. Із цього фонду країни ЄС отримують компенсації за поставлену в Україну військову допомогу.
  • У липні Угорщина виступила проти спроби ЄС створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України.

Теми: ЄСУгорщинадопомога Україні
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