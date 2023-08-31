Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием

Министры иностранных дел Евросоюза на неформальной встрече в Толедо снова не смогли прийти к соглашению о выделении восьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины.

Источник: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи, цитирует "Европейская правда"

Детали: Боррель заметил, что на встрече 31 августа обсудили его предложение выделить на финансирование военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира 20 миллиардов евро на следующие четыре года.

Реклама:

Он сказал, что главы МИД ЕС продемонстрировали решимость продолжать поддерживать Украину военной помощью так долго, как это необходимо.

Боррель выразил надежду, что Совет ЕС согласует его предложение до конца года.

В то же время он выразил сожаление, что восьмой транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира еще заблокирован. Как известно, против выделения этих средств выступает Венгрия.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Я надеюсь, мы будем в состоянии разблокировать его в следующие недели. Но это проблема, которую все еще нужно решить".

Предыстория: