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Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием

"Европейская правда"Четверг, 31 августа 2023, 20:11
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Министры иностранных дел Евросоюза на неформальной встрече в Толедо снова не смогли прийти к соглашению о выделении восьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины.

Источник: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи, цитирует "Европейская правда"

Детали: Боррель заметил, что на встрече 31 августа обсудили его предложение выделить на финансирование военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира 20 миллиардов евро на следующие четыре года.

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Он сказал, что главы МИД ЕС продемонстрировали решимость продолжать поддерживать Украину военной помощью так долго, как это необходимо.

Боррель выразил надежду, что Совет ЕС согласует его предложение до конца года.

В то же время он выразил сожаление, что восьмой транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира еще заблокирован. Как известно, против выделения этих средств выступает Венгрия.

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Прямая речь: "Я надеюсь, мы будем в состоянии разблокировать его в следующие недели. Но это проблема, которую все еще нужно решить".

Предыстория:

  • Венгрия выступает против выделения очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны.
  • Венгрия уже несколько раз блокировала выделение этого транша странам-членам ЕС, ссылаясь на ту же проблему.
  • Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом ЕС, направленным на повышение способности Евросоюза предотвращать конфликты и строить мир. Из этого фонда страны ЕС получают компенсации за поставленную в Украину военную помощь.
  • В июле Венгрия выступила против попытки ЕС создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины.

Темы: ЕСВенгрияпомощь Украине
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