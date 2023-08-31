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Зеленський звернувся до студентів КПІ: Кожна "бавовна" у ворога – результат освіти

Олена РощінаЧетвер, 31 серпня 2023, 20:58
Зеленський звернувся до студентів КПІ: Кожна бавовна у ворога – результат освіти
Володимир Зеленський у КПІ, фото Офісу президента

Кожне досягнення України – це результат освіти українців, заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи студентів зі 125-ю річницею заснування університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Джерело: виступ Володимира Зеленського в КПІ 31 серпня, Офіс президента

Пряма мова: "Радий бачити й вітати вас із дуже важливим, на мій погляд, днем – із 125-річчям Київської політехніки.

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125 років для університету – це юність. Але, хоч ваш університет і юний, Національний технічний університет добре відомий у світі й має славу у різних країнах, чиї люди навчалися тут. А головне – університет здобув те, що зараз так важливо для всіх українців, – довіру. Університет здобув довіру. І це заслужена довіра. Бо університет справді міцний. Я дякую вам, що ви підтримуєте міцність і славу Київської політехніки!

Різні часи були для університету. Як і загалом різні часи для України. Зараз, у час такої війни, особливо складно. 

Але, хоч би як було складно та хоч би якими були часи, все одно залишається незмінним те, що освіта має значення. Знання, освіченість, реальна компетентність людини – у хороші часи без цього майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а в часи важкі без цього не буває перемог".

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Деталі: Президент зазначив, що знання "працюють на результат" і в цій війні.

Так, наслідком знань він назвав щоденні новини про чергову "бавовну" (вибухи – ред.) на території Росії, коли "війна з її наслідками повертається назад – до агресора".

Або те, що крейсер "Москва" пішов на дно, бо "спрацювали компетенції тисяч українців і українок".

Зеленський додв, що кожне бойове застосування українських морських дронів – результат того, що "спрацювала освіта багатьох людей, які створили дрони". 

Пряма мова: "Люди, які цими дронами, керують, які забезпечують існування такої нашої сучасної нової сили. У нас тепер є виробництво гармат, якого не було раніше в державі. Потрібних снарядів.

Кожен такий результат України – це освіта конкретного українця, конкретної українки. І, до речі, багато хто з них здобув освіту саме тут, у вас, у Київській політехніці, та в інших українських відповідних технічних вишах".

Володимир Зеленський виступив перед студентами КПІ
Володимир Зеленський виступив перед студентами КПІ
Фото Офісу президента

Деталі: Президент додав, що навіть те, що Володимир Путін уникає закордонних візитів через ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду, – наслідок належної професійної освіти цілого ряду фахівців.

Також, на думку Зеленського, "український захист і українська перемога у війні будуть наукою для інших народів, як оборонятися, як зберегти життя". 

"Це стосується і війни дронів – усі у світі вже роблять висновки. Тактики на полі бою. Кіберзахисту. Війни гібридної, інформаційної війни. Світ бачить, яка техніка спрацьовує. Які рішення допомагають. Що реально посилює захист, що посилює оборону", – пояснив він.

Навіть міжнародна підтримка – "це багато тисяч технічних, управлінських, технологічного, різного характеру рішень, які спрацювали заради України", додав президент.

Пряма мова: "Якби українці не були освіченою нацією, якби соціальна компетентність наших людей не була такою високою, якби ми, ви не були налаштовані на інновації та готові до максимально відкритого діалогу зі світом заради своєї держави, заради оборони, доля України могла б бути подібною до того, що переживають інші народи, чия незалежність втрачена. 

Повернути незалежність дуже складно – багато історичних прикладів. Майже неможливо.

І Україна вистояла. І Україна продовжує жити. Україна захищається. Україна повертає своє. Завдяки цим знанням сучасності. Завдяки сміливості. Завдяки єдності. Завдяки зброї. Завдяки підтримці світу. 

Але й завдяки тому, що кожен із цих елементів працює на ґрунті освіти. І хай Україна стає сильнішою разом із нашою українською освітою. І з вашою політехнікою, з усіма вишами – я всім цього бажаю, з ідеями й компетенціями.

Освіта має велике значення. І коли це так для нас, Україна матиме велике значення. Для всіх у світі".

Теми: Зеленськийосвітавійна
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