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Зеленский обратился к студентам КПИ: Каждая "бавовна" у врага – результат образования

Елена РощинаЧетверг, 31 августа 2023, 20:58
Зеленский обратился к студентам КПИ: Каждая бавовна у врага – результат образования
Владимир Зеленский в КПИ, фото Офиса президента

Каждое достижение Украины – это результат образования украинцев, заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя студентов со 125-й годовщиной основания университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Источник: выступление Владимира Зеленского в КПИ 31 августа, Офис президента

Прямая речь: "Рад видеть и поздравлять вас с очень важным, на мой взгляд, днем – со 125-летием Киевской политехники.

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125 лет для университета – это юность. Но, хотя ваш университет и юный, Национальный технический университет хорошо известен в мире и имеет славу в разных странах, чьи люди учились здесь. А главное – университет получил то, что сейчас так важно для всех украинцев, – доверие. Университет получил доверие. И это заслуженное доверие. Потому что университет действительно крепкий. Я благодарю вас, что вы поддерживаете прочность и славу Киевской политехники!

Разные времена были для университета. Как и вообще разные времена для Украины. Сейчас, во время такой войны, особенно сложно. 

Но, как бы ни было сложно и какими бы ни были времена, все равно остается неизменным то, что образование имеет значение. Знания, образованность, реальная компетентность человека – в хорошие времена без этого почти невозможно выиграть в конкуренции с другими, а во времена тяжелые без этого не бывает побед".

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Детали: Президент отметил, что знания "работают на результат" и в этой войне. 

Так, следствием знаний он назвал ежедневные новости об очередной "бавовне" (взрывах – ред.) на территории России, когда "война с ее последствиями возвращается обратно – к агрессору". 

Или то, что крейсер "Москва" пошел на дно, потому что "сработали компетенции тысяч украинцев и украинок".

Зеленский добавил, что каждое боевое применение украинских морских дронов – результат того, что "сработало образование многих людей, которые создали дроны". 

Прямая речь: "Люди, которые этими дронами, управляют, которые обеспечивают существование такой нашей современной новой силы. У нас теперь есть производство пушек, которого не было раньше в государстве. Нужных снарядов.

Каждый такой результат Украины – это образование конкретного украинца, конкретной украинки. И, кстати, многие из них получили образование именно здесь, у вас, в Киевской политехнике, и в других украинских соответствующих технических вузах".

Владимир Зеленский выступил перед студентами КПИ
Владимир Зеленский выступил перед студентами КПИ
Фото Офиса президента

Детали: Президент добавил, что даже то, что Владимир Путин избегает зарубежных визитов из-за ордера на его арест от Международного уголовного суда, – следствие надлежащего профессионального образования целого ряда специалистов.

Также, по мнению Зеленского, "украинская защита и украинская победа в войне будут наукой для других народов, как обороняться, как сохранить жизнь". 

"Это касается и войны дронов – все в мире уже делают выводы. Тактики на поле боя. Киберзащиты. Войны гибридной, информационной войны. Мир видит, какая техника срабатывает. Какие решения помогают. Что реально усиливает защиту, что усиливает оборону", – пояснил он.

Даже международная поддержка – "это много тысяч технических, управленческих, технологических, различного характера решений, которые сработали ради Украины", добавил президент.

Прямая речь: "Если бы украинцы не были образованной нацией, если бы социальная компетентность наших людей не была такой высокой, если бы мы, вы не были настроены на инновации и готовы к максимально открытому диалогу с миром ради своего государства, ради обороны, судьба Украины могла бы быть подобной тому, что переживают другие народы, чья независимость потеряна. 

Вернуть независимость очень сложно – много исторических примеров. Почти невозможно.

И Украина выстояла. И Украина продолжает жить. Украина защищается. Украина возвращает свое. Благодаря этим знаниям современности. Благодаря смелости. Благодаря единству. Благодаря оружию. Благодаря поддержке мира. 

Но и благодаря тому, что каждый из этих элементов работает на почве образования. И пусть Украина становится сильнее вместе с нашим украинским образованием. И с вашей политехникой, со всеми вузами – я всем этого желаю, с идеями и компетенциями.

Образование имеет большое значение. И когда это так для нас, Украина будет иметь большое значение. Для всех в мире".

Темы: Зеленскийобразованиевойна
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